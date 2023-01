Da Twitter – Atlético Madrid e Wolves torneranno in contatto per chiudere l’affare Felipe nel …

Leggi su justcalcio

(Di sabato 21 gennaio 2023)inper concluderenelle prossime 24/48 ore. È il momento cruciale per la trattativa. #WWFC Nessun dubbio sulla prossima mossa dell’Atléti: Ça?lar Söyüncü da anticipare a gennaio, dopo l’accordo sulla libertà di movimento per giugno. pic..com/2rcD3QxvZQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 gennaio 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.