Da sogno a realtà | Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023 ti aspetta

(Di sabato 21 gennaio 2023) Non si può essere in due luoghi contemporaneamente, ma pur lontani, siamo capaci di stare insieme, vivere le stesse emozioni, avere il cuore che batte al medesimo ritmo. È successo così giovedì 20 gennaio alla cerimonia inaugurale di. Due città, due teatri – il Donizetti die il Grande di– in collegamento e in diretta nazionale, una sola. In sala, al teatro Donizetti, colorato di rosso, bianco e verde dalle fasce tricolori dei rappresentanti delle istituzioni presenti, si respira una rara specie di emozione, quella che fermenta per tanto tempo – in questo caso quasi tre anni dalla candidatura – e poi ti lascia incredulo quando si realizza. Ne abbiamo parlato così a ...