Da dove nasce lo spionaggio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ciro il Grande, VI secolo a.C., aveva una polizia segreta che si chiamava angareia (da qui «angariare»?). L’impero bizantino aveva un’arma segreta, il c.d. «fuoco greco», che incendiava tutto, perfino l’acqua, ed era impossibile a spegnersi. Il segreto fu tenuto così al sicuro per secoli che ancora oggi non è possibile riprodurlo; i bizantini smisero di usarlo quando gli arabi sottrassero loro le zone da cui traevano uno dei componenti. Fu Callinico, architetto siriano cristiano, in fuga davanti ai musulmani, a idearlo. Nel 550, conosciuto finalmente il segreto della seta, Giustiniano mandò due monaci a procurarsi i bachi, che furono carpiti ai cinesi a rischio della vita nascosti in un bastone cavo. Bisanzio aveva anche il trattato anonimo Peri Strategikes, nel quale c’è dentro tutta l’arte e che non ha niente da invidiare a Sun Tzu. La storia delloè ...