Csm | maggioranza piegata al giustizialismo grillino Scivolone emblema della cifra di questa stagione

Domani

In ogni caso la scelta dipende dalladei 20 togati e in particolare da Magistratura ...una valutazione personale dei singoli laici e in particolare il delicato equilibrio per il futuro, ......] in una Montecitorio piuttosto rilassata, a metà pomeriggio iniziano a serpeggiare voci che agitano le file della: due delle tre donne elette da ... Il Csm manda in tilt la maggioranza. Solo la Lega è soddisfatta Tutto è -forse- bene quello che finisce bene. Così, senza colpo ferire, il Parlamento ha eletto il prof. Felice Giuffe' decimo membro non togato del Consiglio Superiore della Magistratura: l'important ...Anche domani il candidato di FdI per essere eletto dovrà raggiungere il quorum dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea, pari a 364 preferenze. Su questi punti – annuncia su Twitter Carlo Calenda ...