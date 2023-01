Cronache di Narnia | quanti film sono? Ci sarà un sequel? Cosa sappiamo dell’ipotesi serie tv

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 21 gennaio 2023)di: cimai un? Era il 2005 quando nelle sale esce Ledi, Il leone la strega e l’armadio ilfantasy, indirizzato principalmente ad un target giovane. La storia è quella di quattro fratelli, Lucy, Susan, Edmund e Peter Pevensie che devono trovare rifugio dalle bombe della seconda guerra mondiale; verranno ospitati in una casa grande e lussuosa di campagna e a salvarli dalla noia c’è un armadio magico che nasconde un intero universo. Chi non ha provato in seguito ad aprire il proprio per scoprire se avrebbe trovato? Il successo ha decretato la produzione di un secondo e terzo, rispettivamente Il principe di Caspian e Il viaggio del veliero. In realtà queste pellicole non hanno ...