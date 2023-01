Cristiano Lucarelli difende il figlio Mattia | arrestato per stupro | “É innocente”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ildi, è statoinsieme al compagno di squadra Federico Apolloni con l’accusa di violenza sessuale e si trova ora agli arresti domiciliari dalla giornata di venerdì 20 gennaio 2023. L’episodio risale al marzo 2022 e si è verificato a Milano. A prendere le difese del ragazzo ci ha pensato il papà, che ritiene importante spiegare il suo punto di vista e non ha alcun timore nel farlo: “Eccomi. Pensavate che mi nascondessi, che scappassi, che non ci mettessi la faccia? Mi dispiace deludervi, ma la faccia ce l’ho sempre messa per tante cose, figuriamoci se non ce la metto per una cosa che ho creato io, per un ragazzo che ho educato e cresciuto io, trasmettendogli dei grani valori, dei valori di orgoglio, tolleranza, contrarietà alla violenza, soprattutto verso le ...