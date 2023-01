Cremonese | un difensore da Ranieri per Ballardini

Calciomercato.com

... infatti, c'è stata un'apertura da parte della Sampdoria per la cessione del: la ... Continuano a rinforzarsi soprattutto le squadre in lotta per la salvezza: Benassi va alla, il ...... in uno scontro salvezza importante che, come in occasione della sfida con la, potrà dire ... Ilsvedese, salvo sorprese, sarà comunque titolare al centro del terzetto davanti a ... Fiorentina, Samp e Cremonese puntano un difensore del Brescia La Roma e' alle prese col possibile addio di Zaniolo, ma Mourinho conta molto sul ritrovato feeling tra Abraham e Dybala e si frega le mani per la praterie aperte dal ko del Napoli (se batte la Cremon ...Ora è anche ufficiale. La Lega Serie A ha annunciato anche gli orari dei quarti di finale di Coppa Italia in programma tra due settimane. La sfida tra Roma e Cremonese è confermata per mercoledì 1° fe ...