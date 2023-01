Cremeria Rosa vince Cake Star Ancona

(Di sabato 21 gennaio 2023) E’ Maison Délice di(gruppo) a trionfare nella puntata di ieri sera di. Nel noto programma condotto da Damiano Carrara e Tommaso Foglia Maison Délice (gestita dalla toscana Jessica Timoniere) ha spazzato via la concorrenza di Sei Sensi Chocolate Passion (di Milena Di Gennaro) e Biscottificio Frolla (Gianni Lombardi) di Osimo, aggiudicandosi l’ambito premio di 2.000,00 euro. Si tratta della terza puntata diPasticcerie in Sfida 2023, stagione numero 6. E’ stata indubbiamente una puntata molto avnte, che si è decisa in extremis soltanto dopo i voti di Tommaso Foglia e Damiano Carrara. La graduatoria parziale, infatti, vedeva capeggiare Sei Sensi con 18 stelle, seguita dalla pasticceria...

Centropagina

... "Only Pizza and Love" la Thailandia, "Palazzo Jona Ankon Bistro" il Giappone, "Piazza Diaz 7" l'Argentina, "Plaza Portonovo" l'Ucraina, "Poldo Burger" il Messico, "Raval" la Spagna, "e ...... un sorbetto prodotto con limoni e basilico e poi Bocca di, ispirato alla canzone di Fabrizio ... Carlo Guerriero de LaGelato Italiano a Cadice (Spagna). Paolo Pomposi della Gelateria ... Tre pasticcerie di Ancona nel programma tv Cake Star La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2023, stagione 6, ambientata ad Ancona, città dalla lunga storia, è stata vinta dalla pasticceria Rosa Cremeria, gestita da Jessica Timoniere, una pasticc ...Tre pasticcerie della provincia si contendono il titolo di migliore pasticceria di Ancona. La sfida delle Marche sarà in onda venerdì sera, su Real Time, canale 31. I due conduttori di Cake Star – i p ...