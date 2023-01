Covid | variante Kraken corre negli Usa

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) –continua la sua avanzataUsa. La sottoOmicron XBB.1.5 di Sars-CoV-2 è all’origine di quasi la metà dei nuovi casi di-19 registratiStati Uniti, secondo gli ultimi dati diffusi dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Questa settimana la ‘quota’ sul totale infettati è salita al 49,1%, rispetto al 37,2% della settimana scorsa e al 35,5% della precedente. XBB.1.5 appare oggi lapiù trasmissibile nel Paese. Quanto alle sottovarianti ‘Cerberus’ BQ.1 e BQ.1.1, hanno causato questa settimana il 40% dei nuovi contagi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

IL GIORNO

... dalla penuria di risorse nei paesi dell'Africa subsahariana, dai flagelli del, dall'... inserendo però una, ossia la selezione e la valorizzazione di grandi talenti che gravitano, o che ...Fotografie della prima ondata di, di scuole femminili in Iraq, di paesaggi artici, di ... come un grande omaggio alle indimenticabili imprese fotografiche, inserendo però unache ... Covid, due casi di variante Kraken in Lombardia: dove sono stati individuati (Adnkronos) - "Sono arrivati anche da noi diversi casi della variante Kraken di Sars-CoV-2". E' quanto ha detto all'Adnkronos Salute l'infettivologo Matteo Bassetti. "Secondo gli ultimi dati dell'Isti ...(Adnkronos) - Kraken continua la sua avanzata negli Usa. La sottovariante Omicron XBB.1.5 di Sars-CoV-2 è all'origine di quasi la metà dei nuovi casi di Covid-19 registrati negli Stati Uniti, secondo ...