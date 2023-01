Covid | Oms | +20% morti nel mondo nell' ultimo mese

Adnkronos

"Negli Stati Uniti ci sono ancora 526 morti al giorno, a causa del. Ed è un dato in crescita ... in collaborazione con Unicef e, ha dato vita a Covax, un'iniziativa per sostenere e accelerare ...Leggi anche Variante Kraken del, cosa sappiamo sulla nuova minaccia: un infetto può contagiare 15 persone, ma non aggirerà il vaccino Variante Kraken, l'raccomanda mascherine al ... Covid, Oms: più protetti con immunità ibrida data da vaccino più guarigione I contagi sono -38,3% in meno rispetto alla settimana precedente. Tasso di positività al 7,6%. Oms: +20% di morti nel mondo nell'ultimo mese ...Nel corso di un panel a Davos, moderato dalla giornalista di Euronews Sasha Vakulina, si è discusso della situazione attuale, dell'aumento dei casi a livello globale e delle conseguenze sul sistema sa ...