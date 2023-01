Covid oggi Lazio | 618 contagi e 4 morti A Roma 311 nuovi casi

Sky Tg24

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano,il virus fa registrare 441 positivi su 6.482 tamponi esaminati , 156 in meno di ieri con 2.126 tamponi processati in meno. Di questi, 391 su 4.862 sono positivi al tampone antigenico mentre 50 su ...Stabili i contagi di coronavirus nel bollettino diin Calabria. Si contano infatti +260 positivi, a fronte di 318 guariti. Aumentano i decessi (+5), mentre diminuiscono i ricoveri ( - 9). Il maggior numero dei casi si conta nella provincia di ... Covid, le news. Bollettino: in Italia 51.897 casi e 495 decessi, tasso al 7,6% Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 441 positivi su 6.482 tamponi esaminati, 156 in meno di ...Sono stati rubati cinque computer, alcuni fissi e portatili, dall’Hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo, adibito e centro vaccinale anti Covid. La denuncia è stata presentata ai carabinieri dai ...