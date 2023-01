Covid oggi Italia | Iss | “Cresce quota casi in età scolare”

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – La percentuale deidi-19 segnalati innella popolazione di bambini e adolescenti in età, rispetto al resto della popolazione,questa settimana al 6,8% contro il 4,2% dei 7 giorni precedenti. Nell’ultima settimana, il 32% deiin etàè stato diagnosticato nei bimbi under 5, il 28% nei 5-11enni e il 40% nella fascia 12-19 anni. E’ quanto emerge dal report esteso ‘-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale’ dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato online. Rispetto alla settimana precedente, il tasso di incidenza è in diminuzione in tutte le fasce d’età, benché i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di ...

