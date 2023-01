Covid | le notizie di oggi Iss | quota casi in età scolare cresce al 6 | 8% LIVE

(Di sabato 21 gennaio 2023) Prosegue la discesa del virus in Italia e, superato il passaggio "a rischio" delle feste natalizie, pare stabilizzarsi e rafforzarsi il percorso verso il basso delle curve, da quella dei contagi fino a quella delle vittime. Bollettino: in Italia 51.897e 495 decessi, tasso al 7,6%. Nella settimana dal 13 al 19 gennaio i nuovisono risultati in calo del 38,3% rispetto a 7 giorni prima

Prosegue la discesa del virus in Italia e, superato il passaggio 'a rischio' delle feste natalizie, pare stabilizzarsi e rafforzarsi il percorso verso il basso delle curve, da quella dei contagi fino a quella delle vittime. Bollettino: in Italia 51.897 casi e 495 decessi, tasso al 7,6%. Nella settimana dal 13 al 19 gennaio i nuovi casi sono risultati in calo del