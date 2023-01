Covid | le news Bollettino | in Italia 51 897 casi e 495 decessi | tasso al 7 | 6%

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nella settimana dal 13 al 19 gennaio i nuovisono risultati in calo del 38,3% rispetto a 7 giorni prima (quando erano 84.076). Diminuiscono del 14,1% anche i(erano 576). Sono i dati delsettimanale del ministero della Salute. Report Iss: scende incidenza a 88 ed Rt da 0,91 a 0,89. Ildi occupazione in terapia intensiva è in calo al 2,3%. Scende anche ildi occupazione in aree mediche, ora al 7,9%

