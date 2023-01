Covid | in Campania contagi stabili | due morti in 48 ore

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRestanoin. Secondo i dati del Bollettino della Regionesono 441 i neo positivi alsu 6482 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 6.93%, oggi si attesta al 6.80%. Due inelle ultime 48 ore, un altro decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali restano invariati a 18 i posti letto occupati nelle terapie intensive; calo in degenza con 281 posti letto occupati (-12 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 441 positivi su 6.482 tamponi esaminati, 156 in meno di ...