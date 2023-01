Covid | in Campania 441 positivi e 2 decessi nelle ultime 48 ore

Agenzia ANSA

In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 441 positivi al Coronavirus (391 al test ... di cui 18 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti lettoe offerta privata ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 441 positivi su 6.482 tamponi esaminati , 156 in meno di ieri con 2.126 ... Covid: in Campania contagi stabili, due morti in 48 ore - Campania In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 441 positivi al Coronavirus. Lo dice l'ultimo bollettino emanato dalla Regione .Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...