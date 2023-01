Così l’Italia può contare di più in Europa La versione di Cicchitto

Leggi su formiche

(Di sabato 21 gennaio 2023) Migranti, Nato, Ue, Bce e Mes. E ancora, la guerra in Ucraina e la postura dialettica del governo, prima con la Francia e ora con la Svezia. L’ex parlamentare di Forza Italia Fabrizioanalizza in questa conversazione con Formiche.net le sfide del governo italiano, sia inche guardando alla guerra in Ucraina, nella consapevolezza che una maggiore azione del nostro Paese proprio nel cuore dell’è possibile. Giorgia Meloni sarà a Stoccolma il 3 febbraio per i “forti punti di contatto”, come li ha definiti il ministro Raffaele Fitto, ma anche per definire la strategia sui migranti. Si rischia un braccio di ferro dopo quello con la Francia? C’è un’obiettiva difficoltà, nel senso che i Paesi dell’del Nord, indipendentemente dal colore politico dei governi, sono tra i più rigidi sulla ...