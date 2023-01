Cortina | l' hotel Miramonti chiuderà per mancate norme anti incendio

(Di sabato 21 gennaio 2023) IlMajestic Grand, l’albergo della “Dolce vita” di, deve chiudere. Motivo: carenze in termini di sicurezza e prevenzione incendi. L’ordinanza è stata notificata dal primo cittadino, Gianluca Lorenzi, e dalla Polizia municipale. L'atto è stato disposto in base a una nota della Prefettura di Belluno del 17 gennaio, che a sua volta fa riferimento a un verbale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che il 3 gennaio avevano compiuto un'ispezione sulle misure di prevenzione incendi, dalla quale erano emersi problemi alla sicurezza.

Immobiliarista romano, Matteo Corsini è il cliente che dopo aver prenotato su Booking una stanza per tre notti all'hotel Miramonti Majestic di Cortina, ha preteso che i pompieri intervenissero nell'albergo: «Temo che molte strutture siano fuori norma, soprattutto quelli che non hanno avuto ristrutturazioni»