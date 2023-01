Corso prematrimoniale | cosa devi sapere | argomenti affrontati e quanto dura

Leggi su dilei

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ildeve essere obbligatoriamente svolto da quelle coppie che decidono di sposarsi in chiesa. Si tratta di un appuntamento tutt’altro che superfluo o futile come può essere, ad esempio, la scelta dei cadeaux de mariage. Prima di convolare a nozze, infatti, ci sono tutta una serie di documenti da preparare e qualche obbligo da assolvere. Ildovrebbe essere seguito prima di inviare gli inviti di nozze. Si tratta di un momento unico per poter riflettere sul perdi coppia che si è deciso di intraprendere e che giungerà al fatidico giorno del sì. Di seguito approfondiremo tutti gliche vengono trattatinte questoe la suata. In questo modo, le coppie potranno chiarire ...