Corriere dello Sport – Smalling e il futuro alla Roma | l’incubo dell’addio a zero

Leggi su justcalcio

(Di sabato 21 gennaio 2023) 2023-01-20 14:58:46 Fa notizia quanto riportato poco fa dal– Larischia un nuovo caso Mkhitaryan. Cioè l’addio a parametrodi uno dei giocatori più importanti della rosa, la colonna portante della difesa di Mourinho. E il tecnico naturalmente non verrebbe lasciar scappare l’inglese come l’altro suo pupillo, il tuttocampista armeno andato la scorsa estate all’Inter al termine del suo contratto. Il rinnovo è in stand by, lanon vuole pagare nei prossimi due anni lo stesso stipendio che Chris percepisce in questa stagione ma ha giocato al ribasso per cercare di risparmiare sull’ingaggio di un giocatore che il prossimo novembre compirà 34 anni. Ma intanto sia la Serie A (Juventus in primis) sia la Premier monitorano attentamente ...