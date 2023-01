Correlazione tra intelligenza emotiva ed empatia

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’e l’sono alla base di ogni rapporto umano nel momento in cui si hanno interazioni sociali. L’è legata alle emozioni. Infatti, sottintende un rapporto con queste. In questo scambio, l’ha un ruolo fondamentale. Essa è la capacità di comprendere ciò che gli altri provano. Sono importanti anche per gestire