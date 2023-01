Coronavirus in Italia | bollettino settimanale 20 gennaio | ancora in calo casi e decessi

Adnkronos

Le morti correlate aldall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 4.341 così ... DATI(Bollettino periodo 13 - 19 gennaio 2023) Il Ministero della Salute ha pubblicato ...Gli analisti ritengono che ci sia un'alta probabilità di vedere una domanda più elevata di petrolio proveniente dalla Cina, mentre il paese continua a revocare le sue politiche contro il. ... Covid oggi Italia, 51.897 contagi e 495 morti: ultimo bollettino settimana Ora che l’Italia si prepara ad affrontare un nuovo periodo di recessione, ecco che ancora una volta, una delle problematiche che si devono affrontare è quella del lavoro in nero. Quello del lavoro non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...