Calciomercato.com

Così Christophe Galtier , allenatore del Paris Saint - Germain , ha parlato nella conferenza stampa predianche e soprattutto di mercato, con il nome del difensore slovacco dell' ...Dopo le indiscrezioni di ieri dell'Equipe, una conferma sul probabile arrivo di Milan Skriniar al Psg è arrivata dal tecnico dei francesi. In conferenza stampa, prima del match didicontro il Pays de Cassel, Christophe Galtier ha fatto il punto sul mercato e le sue parole sul difensore slovacco sono state emblematica: in pratica resta da capire solo se arrivare ... Coppa di Francia, Marsiglia avanti, tutto facile per il Lione: tripletta di Lacazette Il tecnico dei francesi in conferenza stampa non ha escluso uno sbarco immediato sotto la Torre Eiffel. Un'ipotesi che all'Inter non dispiace e sulla quale le parti lavoreranno.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...