Coppa di Francia 2022 2023 | Lacazette trascina il Lione agli ottavi | avanti anche Reims | Tolosa e Angers

(Di sabato 21 gennaio 2023) Oggi si sono giocati alcuni match dei sedicesimi di finale delladi. Vince senza problemi ilin casa dello Chambery grazie alla tripletta diche firma il 3-0 finale. Ottima prova delche domina in trasferta contro il Les Herbiers, squadra di National 2 (Serie D).ilche batte 2-0 l’Ajaccio in casa grazie alle reti nel secondo tempo di Aboukhlal e Ratao. L’fatica ma riesce a piegare la resistenza dello Strasbourg Koenigshoffen vincendo 1-0. Il Lorient rischia di uscire contro il Bastia, 8° in Ligue 2, ma si salva ai calci di rigore. SportFace.

Nonostante la sconfitta per 0 - 3 contro il Lione, il piccolo club francese Chambery ha scritto la storia di Coppa di Francia. La squadra di quinta divisione è stata eliminata dai sedicesimi facendo entrate nella ripresa un giocatore di 48 anni! Si chiama Nassim Akrour, attaccante algerino. COPPA DI FRANCIA - 48 anni e 195 giorni. A questa età Nassim Akrour si è presentato per fare la storia, nel match di Coppa tra Chambéry e Lione.