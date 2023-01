Convocati Spezia | assenti Nzola ed Ekdal

(Di sabato 21 gennaio 2023) Loha reso nota la lista deiper la sfida di domani contro la Roma: i liguri dovranno fare a meno diLoha ufficializzato iper la sfida di domani alle 18.00 con la Roma. Per Gotti niente. Di seguito le scelte del tecnico. Portieri: Marchetti, Zovko, Dragowski.Difensori: Holm, Ampadu, Moutinho, Reca, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara.Centrocampisti: Bourabia, Sala, Beck, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski.Attaccanti: Verde, Gyasi, Krollis, Maldini, Strelec. L'articolo proviene da Calcio News 24.

