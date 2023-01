Convocati Sampdoria | Quagliarella torna a disposizione di Stankovic

TUTTO mercato WEB

...nell'elenco dei 22del tecnico di Grugliasco. Difficile però che possa partire titolare visto il recente infortunio. Zapata invece potrebbe rientrare a disposizione contro la. ...Commenta per primo L'allenatore dellaDejan Stankovic ha diramato la lista deiper la gara di domani alle 12.30 con l'Udinese. Torna Quagliarella , ecco l'elenco completo: Portieri : Audero, Ravaglia, Turk. Difensori : ... Sampdoria-Udinese, i convocati di Stankovic: quattro assenti, ritorna Quagliarella Quella di domani a Marassi sarà una gara dell'ex per Dejan Stankovic, che vanta nella sua carriera da allenatore anche un'esperienza con l'Udinese in qualità di… Leggi ...Sono 23 i convocati blucerchiati per la partita con l'Udinese, in programma domenica 21 gennaio alle 12,30 a Marassi. Della lista, diramata da Dejan Stankovic in serata, non fanno parte gli indisponib ...