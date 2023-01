Conte alla Juventus? Richieste folli di mercato | ecco cosa vuole per tornare

(Di sabato 21 gennaio 2023) Per il futuro dellaocchio al possibile ritorno di; il tecnico, però, sembra avere delledi. Ladeve pensare sia al presente sia al futuro; in questa stagione, dopo la sconfitta con il Napoli, l’obiettivo in campionato sembra essere cambiato mentre nelle coppe bisogna arrivare in fondo per avere la speranza di portare a casa almeno un trofeo. Il club, però, guarda anche al futuro e la voglia è quella dia dominare il calcio italiano. JuvedipendenzaProprio per questo si sta guardando alsia a livello di giocatori ma soprattutto, e questa sembra essere l’indiscrezione più clamorosa,guida tecnica. Attualmente l’allenatore dellaè Allegri finito ...

Corriere dello Sport

... sul Fatto Quotidiano, foglio che non si rassegnatragedia di aver perso un ministro del ... "Con la logica di Nordio - dice il capogruppo Silvestri - non avremmo (chi, lui endr.) mai preso ......e del disarmo in relazioneguerra in Ucraina e la difesa del reddito di cittadinanza come strumento indispensabile per la lottapovertà. In attesa di capire se questo innamoramento di... Conte: "Frustrato Se fossi ancora alla Juve o all'Inter..." Il rientro è dovuto alla morte di Manu, l’altro fraterno amico ... Il titolo francese arriva da un brano del gruppo rap IAM (ma si ascoltano pure Paolo Conte, Ferré, Clapton) e indica la Marsiglia di ...Il derby londinese tra Spurs e Hammers, i tedeschi più defilati. Ma ci sono i nodi del prezzo e della formula. Senza l'obbligo di riscatto rimarrà ...