anteprima24.it

... vissuta tra Boston e New York, rientra in Italia dove consegue anche un diploma accademico di II livello in Composizione Jazz presso ilMartucci die da diversi anni svolge a ......centri di formazione e accademie professionali europee e dal 2017 al 2020 presso il... l'Italia alla Cittadella degli Artisti a Molfetta, alla NID Platform die al Teatro ... Conservatorio Salerno, Rubano: “Ministro non si fa intimorire” Riprende il nuovo anno con la Salerno Barocca dell’ Associazione Culturale Emiolia, che prende il nome dalla figura simbolo del mutamento ritmico, presieduta ...Sabato 21 gennaio alle ore 19,30, negli spazi della Pinacoteca Provinciale, in un concerto promosso dall’Associazione Culturale Emiolia, prima esecuzione dell ...