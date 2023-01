Concessioni balneari | l’emendamento di FdI | via il termine del 31 dicembre 2023

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma – Via ildel 31per le, la cui efficacia è estesa “fino all’approvazione della legge di riforma organica della relativa disciplina”. Lo prevede un emendamento al decreto milleproroghe presentato dai senatori di Fratelli d’Italia Mennuni, Lisei e Liris. “Sappiamo che c’è un’interlocuzione da parte del governo, anche con l’Europa, per trovare la migliore soluzione su questo tema”, spiega la senatrice di Fratelli d”Italia Lavinia Mennuni. “Da parte nostra comunque l’attenzione è massima: anche in seno alla Commissione bilancio abbiamo ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione sulla questione delle” estendendo la loro efficacia. (fonte Adnkronos)

