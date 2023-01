Comune di Orbetello | Concorso per 1 Dirigente Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeContabile. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. l’artico, negli Approfondimenti troverai un link dedicato alla Regione Toscana, se ti interessa la zona, clicca e valuta tutte le opportunità. Bando diE' indettopubblico, per esami, per l'assunzione di un/contabile del comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda La data e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate ai candidati ammessi con avviso pubblicato all'albo ...