Como-Pisa | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il campionato diB 2022/2023 continua la propria marcia verso il termine passando per la ventunesima giornata di campionato. La sfida, con inizio alle ore 14:00, mette di fronte allo stadio Giuseppe Sinigaglia ildi Moreno Longo e ildi Luca D’Angelo. Ilpotrebbe approfittare dello stop del Bari per portarsi a ridosso dei biancorossi, mentre ilè alla ricerca di punti salvezza per uscire dalla zona playout. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookSporting Club)Ilha subito l’ottava sconfitta stagionale nel turno scorso, andando ko col risultato di 2-0 sul campo del Cagliari. La partita dell’Unipol Domus ha visto i sardi sbloccare il punteggio nel primo tempo con la ...

"Arriva il Pisa, ma è il Como che pende", titola La Provincia. LA PARTITA - Questo Como-Pisa è tante cose. E' la prima partita del 2023 al Sinigaglia, ma tante altre cose. Anche la sfida ...Otto le gare della ventunesima giornata del campionato di serie B in programma nella giornata odierna. Alle ore 14, oltre a Reggina-Ternana, in campo Benevento-Genoa, Como-Pisa, Parma-Perugia ...