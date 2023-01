Comitato “Democratici Sanniti per Bonaccini” | il giorno dopo è pieno di speranze

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiA chi pensa che la politica sia una professione e che, in particolare quella del Partito Democratico, possa continuare a vivere come attività di una cieca classe dirigente, intenta solo a distribuire ruoli ed incarichi premiando ipocrite fedeltà e non il merito, Stefanoannuncia un deciso cambio di rotta. Un cambiamento senza il quale non si potrà ricostruire una sintonia con il Paese. Lo ha pronunciato chiaramente ieri sera all‘Hotel Villa Traiano di Benevento, davanti ad una numerosa e variegata platea a cui il candidato alla segreteria nazionale del partito ha illustrato quello che in queste intense settimane va ripetendo in tutta la Penisola. E lo ha fatto in modo diretto, con un monologo che non ha lasciato spazio alle inutili passerelle e a beceri personalismi, in cui ha minuziosamente illustrato il progetto politico alla base ...