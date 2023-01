Com’è allegra di sguardi Venezia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Prima del Carnevale, delle invasioni turistiche, della città al servizio di Airbnb e della fuga dei residenti,, nel secondo dopoguerra, rappresentò un crogiolo raro e originale di intellettuali, artisti e visionari. Giocatori liberi, figli di un tempo conquistato al fascismo a cui avevano dato buona parte della propria giovinezza e non pochi mesi di carcere. Tra loro spiccano gli architetti Giorgio Bellavitis e la moglie Nani Valle, che diedero vita a un sodalizio umano e professionale tra i più virtuosi e profondi interpreti della specificità urbana e culturalena. Bellavitis che fu resistente con il nome di battaglia “Walt Disney” e amico di Hugo Pratt, scelse l’architettura solo dopo alcuni promettenti esordi come disegnatore. Insieme a Nani Valle, la cui famiglia fa parte dell’aristocrazia novecentesca della grande architettura ...

