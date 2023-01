Colpo Torino al “Franchi” | Miranchuk stende la Fiorentina

(Di sabato 21 gennaio 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Ilespugna il ‘Franchì di Firenze e prova a dare un senso al proprio girone di ritorno riscattandosi dalla sconfitta casalinga subita una settimana fa in casa per mano dello Spezia. Ko pesante invece per lache rimane nel grigiore della sua classifica e si prende alla fine i fischi dei quasi trentamila tifosi delusi dalla prova dei viola. Imprecisi, con poco carattere e con una sterilità offensiva evidente, gli uomini di Italiano hanno costruito troppo poco anche solo per pareggiare e alla fine pagano soprattutto una prima frazione davvero negativa. Ilsegna il gol decisivo al 33? grazie ad un sinistro diche sorprende Terracciano dopo una brutta palla persa dai viola a sinistra. Il vantaggio ospite è meritato perchè è vero che arriva solo 3? dopo il ...

Il ha battuto per 1 - 0 la Fiorentina nel terzo anticipo del sabato della diciannovesima giornata di Serie A : i granata hanno centrato una vittoria preziosa al Franchi grazie ad una splendida ...Dopo quattro turni di astinenza il torna a sorridere battendo a domicilio la Fiorentina e ... La Salernitana ci prova con Piatek (10') e Pirola (11') il cui di testa esce di poco sulla ... Colpo del Torino in casa della Fiorentina: Miranchuk avvicina i ... 22.45 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita. 22.43 - Una partita terribile della Fiorentina ...