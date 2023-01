(Di sabato 21 gennaio 2023) Lo ha colpito con un pugno mentre tirava fuori dal portafoglio una banconota da 50 euro per pagare un braccialetto al. Uncinese di 26 anni è statoe derubato da un ...

leggo.it

Lo ha colpito con un pugno mentre tirava fuori dal portafoglio una banconota da 50 euro per pagare un braccialetto al. Uncinese di 26 anni è stato picchiato e derubato da un venditore abusivo nella Capitale, dopo essere stato avvicinato dall'aggressore, un senegalese di 34 anni. 'Sali in auto, vieni ...... ilcinese di 26 anni che, avvicinato da un venditore abusivo nella piazza antistante ilè stato derubato di una banconota da 50 euro. Gli agenti sono riusciti a riacciuffarlo, dopo ... Colosseo, turista aggredito e picchiato da venditore abusivo senegalese Lo ha colpito con un pugno mentre tirava fuori dal portafoglio una banconota da 50 euro per pagare un braccialetto al Colosseo. Un turista cinese di 26 anni è ...Il centrale giallorosso ha visitato il monumento più famoso della Capitale insieme ai genitori e alla compagna ...