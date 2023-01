Collegio di Garanzia | Ricorso e Diritti dei Cittadini

Leggi su justcalcio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Che botta per la Juventus! La Corte Federale ha deciso di riaprire il caso Plusvalenze e di condannare la squadra bianconera infliggendo una stangata di 15 punti di penalizzazione da scontare durante la stagione corrente, oltre che inibizioni per tutti i dirigenti coinvolti. Il club ha risposto con un comunicato in cui ha commentato la sentenza, ma non è bastato. Una tempesta di punizioni che ha colpito solo la Juve e ha assolto gli altri 8 club coinvolti. Un colpo duro e inaspettato, come una martellata al cuore dei tifosi, che lascia tutti senza parole. Una condanna che lascia la squadra senza fiato e che la costringe a prendere una decisione drastica: ricorrere aldinei termini del Codice di Giustizia Sportiva. Una battaglia che la Juve deve affrontare e che non sarà facile, ma che non ha intenzione di perdere. Un incubo che si è ...