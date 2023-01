Cobra Kai 6 | la serie Netflix rinnovata per la sesta e ultima stagione

Leggi su screenworld

(Di sabato 21 gennaio 2023)ha annunciato cheKai, laspinoff di Karate Kid, sta per giungere al termine rendendo l’imminenteil canto del cigno dello show. Sebbene non sia stata annunciata una data di uscita per l’ha rivelato su Twitter che sarà “presto in arrivo“, definendola la“più grande” e “più cattiva” dell’universoKai. It’s time to finish the fight. The sixth and final season ofKai is coming soon to. pic.twitter.com/mNaGGoH1Fu —(@) January 20, 2023 I creatori dellaJosh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg hanno anche rilasciato una ...