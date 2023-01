Cobolli Gigli non ci sta | “La Juventus deve finire dietro la Roma? Parole di Chinè inaccettabili”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Ho letto che il procuratore della Federcalcio, chiedendo la penalizzazione, avrebbe detto che la Juvestare sotto la. Non è accettabile: dica, penalizzazione di nove punti, afflittiva, ma chestare sotto lami è sembrata un’espressione infelice, se l’ha davvero pronunciata”. Queste ledell’ex presidente della, Giovanni, riportate dal Corriere di Torino in merito alla clamorosa e pesante sentenza nei confronti dei bianconeri, che dovranno scontare 15 punti di penalizzazione in classifica. SportFace.