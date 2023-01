CNR di Genova | Concorso per 2 Tecnologi III Livello

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto Spin diha Bandito unper l’assunzione di 2 Figure Professionali come Tecnologo III, in Ambito PNRR, i Candidati idonei saranno assegnati alle sedi die Salerno. Il personale che verrà selezionato potrà iniziare un rapporto lavorativo a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi. Si rende noto che lo stesso Istituto ha attivato un Bando Pubblico per poter assumere 1 Ricercatore di IIIin Ambito PNRR, il Candidato ideale sarà assegnato alla sede di. Numerose sono le richieste di Personale da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Posizioni Aperte.com le pubblica quotidianamente, non perdere questa occasione. Bando diSi comunica che é ...

