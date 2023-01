Club omosessuali e film a luci rosse nei seminari | le accuse alla Chiesa nel libro postumo di Benedetto XVI

(Di sabato 21 gennaio 2023) In diversigiàfine degli anni Sessanta «si formaronoche agivano più o meno apertamente e che chiaramente trasformarono il clima nei». Lo scriveXVI in uno dei capitoli di Che cos’è il cristianesimo- Quasi un testamento spirituale, pubblicatoda Mondadori su indicazione precisa del Papa emerito. In 190 pagine e sei capitoli vengono raccolti tutti gli scritti composti nel monastero di Mater Ecclesiae dove ha vissuto Joseph Ratzinger dopo la sua rinuncia al ministero petrino. Gli scritti sono stati affidati dallo stessoXVI al teologo Elio Guerriero e pubblicati a cura anche di monsignor Georg Ganswein. «Dopo le dimissioni ero esausto» È lo stesso Ratzinger a scrivere il primo ...

Open

Quindi Benedetto XVI sottolinea: 'In diversi seminari si formarono 'che agivano più o meno apertamente e che chiaramente trasformarono il clima nei seminari. In un seminario nella ...Quindi Benedetto XVI sottolinea: 'In diversi seminari si formarono 'che agivano più o meno apertamente e che chiaramente trasformarono il clima nei seminari. In un seminario nella ... Club omosessuali e film a luci rosse nei seminari: le accuse alla ... Ha esplicitamente chiesto di attendere la sua morte per pubblicare "Che cos'è il cristianesimo. Quasi un testamento spirituale". Nel libro Ratzinger denuncia l'avversione nei suoi confronti e accusa i ...Uuscito un libro postumo di Papa Ratzinger, "Che cos'è il cristianesimo", nel quale Benedetto XVI accusa il 'vociare assassino' che accompagnava ogni sua parola ...