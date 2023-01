Claudia Cardinale | lo stupro a 16 anni e il figlio ' segreto' | ' Dovevo dirgli prima che non era mio fratello'

Corriere della Sera

ad aprile compirà 85 anni. Nata in Tunisia, vive a Parigi, ma lei si è sempre sentita italiana come tiene a ribadire in un'intervista al Corriere. A 16 anni venne stuprata da uno ...Cinecittà rende un grande omaggio a, con una rassegna al Moma di New York a lei dedicata, dal 3 al 21 febbraio, un libro curato dalla figlia dal titolo ", l'indomabile", il restauro di tre suoi film, "... Claudia Cardinale: «Dissi no a Brando e Delon. A Patrick avrei dovuto dire prima che era mio figlio, non mio... Claudia Cardinale ad aprile compirà 85 anni. Nata in Tunisia, vive a Parigi, ma lei si è sempre sentita italiana come tiene a ribadire in un'intervista ...Il MoMA di New York, in collaborazione con Cinecittà, celebra la grande attrice Claudia Cardinale con una retrospettiva che ripercorre i suoi quasi settant’anni di carriera.