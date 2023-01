Claudia Cardinale | “Dissi di no a Marcello Mastroianni | Marlon Brando e Alain Delon”

(Di sabato 21 gennaio 2023)oggi ha 85 anni ed è stata una delle più grandi protagoniste del nostro cinema. L’attrice si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera svelando alcuni aneddoti interessanti come quando disse di no aMastrioanni,. L’attrice svela: “lo incontrai solo brevemente. Era il mio idolo ed ero molto impressionata.invece è un amico. Ci siamo ritrovati spesso sia nei film che nella vita. Io con Jacques Chirac? No, assolutamente. Io avevo appoggiato la sua campagna elettorale perché in quel momento mi sembrava il presidente più giusto e così la stampa ne fece una storia. Si figuri: ho detto no a, ...

Corriere della Sera

