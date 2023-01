Classifica FIMI | Guè svetta negli album e nei singoli La hit ‘ripicca’ di Shakira debutta alla numero 2 | Miley Cyrus alla quinta

imusicfun.it

... un fenomeno di dimensioni gigantesche, in quanto a certificazioni della, potrebbe ridipingere ...Come vivi questo essere, sulla carta, totalmente diverso da ciò che va inin questo ...... in cui Mara ha accompagnato Fedez e Tananai , per un risultato allegro e coinvolgente che ha rapidamente scalato le classifiche estive, conquistandosi anche un 1° posto nella. Nel ... Classifiche Settimana 3 2023, le Top Ten Earone, Fimi e Spotify Oltre al primo posto, occupato insieme a Anna e Sfera Ebbasta, Guè è presente in altri sette posizioni della Top20 dei singoli: è quarto con Need U 2Nite, cantata con Massimo Pericolo, settimo con Tut ...Debutto alla numero uno nelle classifiche italiane Top Of The Music di Fimi-Gfk per il nuovo disco MADREPERLA di GUÈ.