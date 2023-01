Cittadella-Napoli | sfida ad alta quota La Lazio ospita il Verona | ostacolo Brescia per la Ternana

Leggi su seriea24

(Di sabato 21 gennaio 2023) La Serie B Femminile torna in campo per la 14a giornata, che sarà scandita dalle gare delle squadre impegnate nella volata promozione. I riflettori saranno puntati sullaadtra, le prime due inseguitrici dellacapolista, attesa invece dall’incontro casalingo contro l’Hellas Verona. Cercheranno di approfittare dello scontro diretto tra granata e azzurre anche, Cesena e H&D Chievo Women, intenzionate a non perdere terreno dal terzetto di testa. Il turno si aprirà domenica alle 13.30 al Campo Aquile di Formello con le biancocelesti che andranno a caccia dell’undicesima vittoria stagionale. Non sarà facile perché l’Hellas è apparso in gran forma e dopo il 3-0 al Genoa è intenzionato a frenare lo slancio della squadra ...