(Di sabato 21 gennaio 2023) Intanto Di Paolo mi ha ricordato una cosa: non importa forse quanto leggo, ma come lo leggo . Quindi inizio il 2023 con "Stalingrado" di Vasilij Grossman e un amore ritrovato per i russi. E voi? "...

Giornale di Brescia

...il sacco sul suo quasi casting per l adattamento cinematografico della popolarissima saga di... Nel 2022, ha ammesso di aver sofferto di ansia mentre interpretava Jacob neifilm della saga ,...E isono solo, perché anche tanti colleghi e colleghe hanno iniziato l'anno col botto (lavoro, imprevisti, impegni, stanchezza, Netflix, ecc). Ma a febbraio vedremo di arrivare entro il ... Cinque libri consigliati per gennaio (inoltrato) dalla redazione del GdB EMANUELE BUZZI, POLVERE DI STELLE (SOLFERINO, 256 PP, 16 EURO) Come ha fatto una forza nata dal nulla a conquistare partendo dalla Rete il centro della scena politica nazionale in pochi anni e poi a c ...Saranno in mostra da mercoledì 25 gennaio all'1 maggio alla Fondazione Mast di Bologna i lavori dei cinque finalisti della settima edizione del 'Mast Photography Grant on Industry and Work', concorso ...