(Di sabato 21 gennaio 2023) Il lungometraggio diretto da Franco Nero – che per la seconda volta torna dietro la macchina da presa e che ricopre inoltre il ruolo di protagonista, interpretando un anziano insegnante di ritrattistica non vedente. IlcheDio Il lungometraggio diretto da Franco Nero – che per la seconda volta torna dietro la macchina da presa e che ricopre inoltre il ruolo di protagonista, interpretando un anziano insegnante di ritrattistica non vedente. Presenti insieme al regista Franco Nero anche parte del cast, tra cui il Premio Oscar Kevin Spacey, Stefania Rocca, Diana Dell’Erba, Simona Nasi, Diego Casale, la giovane protagonista torinese Isabel Ciammaglichella, il produttore Louis Nero. Numerosi gli ospiti ed Istituzioni presenti tra cui ne citiamo alcuni: Liliana Cavani, Pupi e Antonio Avati, Enrica Bonaccorti, Barbara ...

Il Corriere della Città

... insieme a Audrey Fleurot, diventata famosa anche in Italia dopo il"Morgane - Detective ... in drammaturgia teatrale, quelle emozioni che nascono per ilcon un altro linguaggio, non ...Il primo capitolo della saga, che ha debuttato nel 2018, ha ottenuto uno straordinarioal ... Parte II è stato infatti distribuito alnel 2021, in un periodo in cui l'industria ... Cinema, successo per il film L’uomo che disegnò Dio Ecco che cosa ha detto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sul segreto del successo del Marvel Cinematic Universe.Il duro lavoro non passa inosservato, nemmeno quando si parla di star con la carriera più lunga. Scopriamo insieme chi sono.