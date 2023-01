Cinema | “La Giunta” | in un docu-film il sogno realizzato del sindaco Valenzi a Napoli

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il racconto della storia di un gruppo di donne e uomini che ha cercato di realizzare ildi una politica vicina alle persone: questo è “La”,mentario del regista Alessandro Scippa che narra, attraverso testimonianze inedite e straordinari materiali da archivi pubblici e privati, l’esperienza delMaurizioe dei suoi assessori atra il 1975 e il 1983. La pellicola, dopo la première al TorinoFestival è ora in sala aalModernissimo. “La” racconta di uncarismatico e una squadra di assessori di grande spessore che piantarono i semi per una nuova idea di città. Ed è la testimonianza che gli anni Settanta non ...

Corriere del Mezzogiorno

...gennaio alle 21.15 su SkyUno e Sky4K (e alle 21.45 anche su SkyComedy), in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K . I DELITTI DEL BARLUME è......finale che andrà in onda in esclusiva lunedì 23 gennaio alle 21.15 su SkyUno e Sky... I delitti del BarLume , che èquest'anno alla decima stagione e per l'occasione ha proposto ... Il Cinema ricorda Maurizio Valenzi, al Mod «La Giunta» di Sandro Scippa Dal 27 gennaio al 17 marzo 2023 torna il Sudestival, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival, afferente all’Apulia Cinefestival Network e all’AFIC, ...Dopo giorni di intense votazioni, durante le quali abbiamo assistito a grandi rimonte e sorprendenti eliminazioni, i Ciak d’oro del cinema mondiale sono giunti alle fasi finali. Da oggi fino alle 15:0 ...