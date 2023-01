Chiusa Machu Picchu | italiani tra i trecento turisti bloccati

Agenzia ANSA

C'è un gruppo di italiani fra i circa 300 turisti bloccati a Machu Picchu, la città perduta degli Inca chiusa a causa dell'interruzione del trasporto ferroviario per il caos che sta investendo il Perù. Decine di dimostranti sono rimasti feriti in Perù in seguito agli scontri nella notte con la polizia durante le manifestazioni antigovernative che si stanno diffondendo in tutto il Paese.