Chirico | 'Juve | è una nuova Calciopoli Agnelli non ha imparato nulla'

ilBianconero

... saldamente nelle mani del Crotone , l'amara consolazione del Delfino è che il terzo posto che occupa attualmente in classifica generale non è ancora insidiato dallaStabia , quarta in ...Il fischietto lombardo non ha precedenti con il Crotone mentre ne ha due col Pescara e sono relativi entrambi a questa stagione: Pescara - Avellino 1 - 0 eStabia - Pescara 1 - 2. IL PRIMO TEMPO ... Chirico: 'Juve, una nuova Calciopoli dagli esiti incerti. Agnelli non ha imparato nulla dalle vecchie inchieste' Marcello Chirico ha parlato del momento che vive la Juventus soffermandosi sulla situazione societaria dopo le dimissioni dell'intero cda.Altro appuntamento con, questa volta per commentare gli ottavi di Coppa Italia tra Juve e Monza, con il calcio d'inizio alle ore 21.Dalle ore 23.10, in collegamento con lo studio di Antonio Romano, il ...