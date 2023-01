Chiariello | “La Salernitana è la squadra più scarsa della serie A Notizia clamorosa per il Napoli” VIDEO

AreaNapoli.it

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto, è intervenuto Franco Esposito , corrispondente Corriere dello Sport da Salerno : Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto, è intervenuto Arturo Di Napoli , ex attaccante Napoli e: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ... Chiariello: 'La Salernitana è la squadra più scarsa. Napoli: arriva una notizia clamorosa' Il giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, Umberto Chiariello, ha commentato il successo del Napoli contro la Salernitana.Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato ai microfoni Telecolore in vista del match tra Salernitana e Napoli: "Non riesco a capire come mai ci si ostini a parlare di derby. Milan-Inter ...